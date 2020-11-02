Бышовец считает, что кризис в «Зените» не связан с Семаком

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказал мнение о ситуации в санкт-петербургском клубе «Зенит».

«Кризис в «Зените» всё же связан не с Сергеем Семаком. И ведущих игроков команды только с большой натяжкой можно назвать звёздами. И возраст тоже ведь играет свою роль», — приводит слова Бышовца РИА Новости.

Он отметил, что и Юрия Жиркова, и Артёма Дзюбу, как и двух центральных защитников, можно назвать лидерами команды, но это не снимает с них ответственности за сохранение уровня конкурентности.

«И, как мы видели в матче с «Химками», кардинально меняется стиль игры команды. И появляются совершенно другие скорости в развитии атак, как и целеустремлённость игроков, и эмоциональный настрой. Надо учитывать, что вопросы возраста надо рассматривать индивидуально, но есть нюансы и с ротацией состава, и с распределением нагрузки», — добавил специалист.

До победы над «Химками» в рамках 13-го тура РПЛ «Зенит» потерпел три поражения подряд, два из которых — в Лиге чемпионов. Подобной серии на счету клуба не было с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Семак высказался о своей возможной замене на Почеттино во главе «Зенита».