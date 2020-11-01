Семак высказался о своей возможной замене на Почеттино во главе «Зенита»

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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном приглашении на его должность аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Семак высказался о своей возможной замене на Почеттино во главе «Зенита»
  • Reuters

«Почеттино — великолепнейший тренер, но я на слухи не реагирую, не я их распускаю. На мой взгляд, абсолютно выдуманная история, но если Почеттино приедет в Россию, это будет здорово», — приводит слова Семака ТАСС.

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм». Он был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» аргентинский специалист дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю».

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. В Лиге чемпионов подопечные Семака потерпели два поражения в двух стартовых турах группового этапа.

Ранее в «Зените» опровергли слухи о переговорах с Почеттино.

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