Семак высказался о своей возможной замене на Почеттино во главе «Зенита»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном приглашении на его должность аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

«Почеттино — великолепнейший тренер, но я на слухи не реагирую, не я их распускаю. На мой взгляд, абсолютно выдуманная история, но если Почеттино приедет в Россию, это будет здорово», — приводит слова Семака ТАСС.

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм». Он был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» аргентинский специалист дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю».

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. В Лиге чемпионов подопечные Семака потерпели два поражения в двух стартовых турах группового этапа.

Ранее в «Зените» опровергли слухи о переговорах с Почеттино.