Газзаев: мы сегодня находимся на задворках европейского футбола

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о выступлениях российских клубов в европейских клубных турнирах в нынешнем сезоне.
Газзаев: мы сегодня находимся на задворках европейского футбола
  • РИА Новости

«Нынешний розыгрыш еврокубков подтверждает негативный тренд прошлого сезона. Наши команды не только ничего не могут противопоставить топ-клубам из пятёрки ведущих лиг, но и регулярно уступают соперникам из чемпионатов, которые котируются гораздо ниже нашего. К сожалению, такими темпами через год-два мы опустимся в рейтинге УЕФА ещё ниже», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что нынешние результаты российских клубов не являются случайностью или стечением обстоятельств.

«Из года в год повторяется одно и то же. Уже больше десятилетия мы наступаем на одни и те же грабли, но не делаем выводов. Наша лига оказалась абсолютно не конкурентоспособной. Мы сегодня находимся на задворках европейского футбола. Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская после одного неудачного кинофильма сказала фразу, ставшую крылатой: «Деньги съедены, а позор остался». Эти слова порой уместно звучат и по отношению к российскому футболу в еврокубках», — добавил специалист.

«Зенит» и «Локомотив» потерпели по два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл один матч ЛЧ, а ещё один завершил вничью. ЦСКА дважды сыграл вничью в Лиге Европы.

Ранее тренер «Ахмата» высказал мнение, что судейство в РПЛ негативно повлияло на клубы в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить