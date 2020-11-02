Газзаев: мы сегодня находимся на задворках европейского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о выступлениях российских клубов в европейских клубных турнирах в нынешнем сезоне.

«Нынешний розыгрыш еврокубков подтверждает негативный тренд прошлого сезона. Наши команды не только ничего не могут противопоставить топ-клубам из пятёрки ведущих лиг, но и регулярно уступают соперникам из чемпионатов, которые котируются гораздо ниже нашего. К сожалению, такими темпами через год-два мы опустимся в рейтинге УЕФА ещё ниже», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что нынешние результаты российских клубов не являются случайностью или стечением обстоятельств.

«Из года в год повторяется одно и то же. Уже больше десятилетия мы наступаем на одни и те же грабли, но не делаем выводов. Наша лига оказалась абсолютно не конкурентоспособной. Мы сегодня находимся на задворках европейского футбола. Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская после одного неудачного кинофильма сказала фразу, ставшую крылатой: «Деньги съедены, а позор остался». Эти слова порой уместно звучат и по отношению к российскому футболу в еврокубках», — добавил специалист.

«Зенит» и «Локомотив» потерпели по два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл один матч ЛЧ, а ещё один завершил вничью. ЦСКА дважды сыграл вничью в Лиге Европы.

Ранее тренер «Ахмата» высказал мнение, что судейство в РПЛ негативно повлияло на клубы в ЛЧ.