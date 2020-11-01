Канделаки пожелала генсеку ФБР Кремлёву мужества

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва с днём рождения.

«Прежде всего я хочу пожелать тебе мужества в борьбе за российский спорт. То, что ты уже сделал в самый трудный для нашего спорта момент, мало кому удалось. Организация полуфинала и финала Всемирной боксёрской суперсерии, всемирные боксёрские форумы, инициирование учреждения государственного и международного праздника, посвящённого боксу, и многое другое», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также назвала Кремлёва самым очевидным кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса и отметила, что именно такие люди могут что-то изменить в спорте и стране в целом.

В воскресенье, 1 ноября, Кремлёву исполнилось 38 лет.

Ранее сообщалось, что Канделаки высмеяла ирландца Конора Макгрегора за слова о бое с филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо.