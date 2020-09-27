Канделаки высмеяла Макгрегора за слова о бое с Пакьяо

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора с филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо.

«Конор Макгрегор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да ещё и обвинил его в трусости! Кто ещё в списке «великого»? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман? В своих мечтах Макгрегор — чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Ирландец сообщил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо.

Макгрегор уже выходил на боксёрский ринг с Флойдом Мейвезером в 2017 году. Тогда он проиграл американцу техническим нокаутом. В последнем своём поединке в UFC ирландец нокаутировал Дональда Серроне.

Пакьяо последний раз выходил на ринг в июле 2019-го. Филиппинец оказался сильнее Кита Турмана и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе.

Ранее промоутер Пакьяо Шон Гиббонс заявил, что бой с Макгрегором может состояться, но пока о нём рано говорить.