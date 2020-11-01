«Спартак» победил «Авангард» в матче КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе «Авангарда» забил Егор Чинахов.

Победу «Спартаку» принесли шайбы Артёма Фёдорова и Якова Рылова, отличившегося в овертайме.

Таким образом, «Спартак» прервал серию из двух поражений, а «Авангард» потерпел третье поражение подряд.

В других матчах игрового дня «Локомотив» победил минское «Динамо» (4:1), «Нефтехимик» проиграл «Сибири» (1:3), «Северсталь» уступила «Йокериту» (5:2), «Торпедо» в овертайме проиграл «Амуру» (3:4), а «Сочи» также в овертайме уступил «Витязю» (3:4).

Ранее сообщалось, что шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Трактор» в матче КХЛ.