«Спартак» победил «Авангард» в матче КХЛ
- @spartak_hc
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
В составе «Авангарда» забил Егор Чинахов.
Победу «Спартаку» принесли шайбы Артёма Фёдорова и Якова Рылова, отличившегося в овертайме.
Таким образом, «Спартак» прервал серию из двух поражений, а «Авангард» потерпел третье поражение подряд.
В других матчах игрового дня «Локомотив» победил минское «Динамо» (4:1), «Нефтехимик» проиграл «Сибири» (1:3), «Северсталь» уступила «Йокериту» (5:2), «Торпедо» в овертайме проиграл «Амуру» (3:4), а «Сочи» также в овертайме уступил «Витязю» (3:4).
Ранее сообщалось, что шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Трактор» в матче КХЛ.