Шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Трактор» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Сергея Мозякина, Семёна Кошелева, Юхо Ламмикко и Егора Мартынова.

«Трактор» ответил голом Вячеслава Основина.

Для «Металлурга» эта победа стала первой после трёх поражений подряд, а «Трактов» проиграл впервые после серии из четырёх побед.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» разгромил рижское «Динамо» в КХЛ.