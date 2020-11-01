Шайба Мозякина помогла «Металлургу» победить «Трактор» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Сергея Мозякина, Семёна Кошелева, Юхо Ламмикко и Егора Мартынова.
«Трактор» ответил голом Вячеслава Основина.
Для «Металлурга» эта победа стала первой после трёх поражений подряд, а «Трактов» проиграл впервые после серии из четырёх побед.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» разгромил рижское «Динамо» в КХЛ.