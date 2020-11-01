«Автомобилист» разгромил рижское «Динамо» в КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» разгромил рижское «Динамо» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Автомобилиста» хет-трик оформил Алексей Макеев. Дубль — в активе Станислава Бочарова. Ещё по одной шайбе забросили Дэн Секстон и Брукс Мэйсек.

«Динамо» ответило голами Кристапаса Зиле и Патрика Забусова.

Для рижской команды это поражение стало восьмым подряд в лиге, в то время как «Автомобилист» одержал вторую подряд победу.

В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» на своём льду в овертайме обыграл «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отыгрался со счётом 0:2 и одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ.

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