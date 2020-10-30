«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ

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Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча прошла в Ярославле и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

Сначала в составе гостей отличились Даниил Тарасов и Дмитрий Яшкин. Железнодорожники ответили голами Павла Красковского, Николая Коваленко и Дениса Алексеева.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с минским «Динамо», а московское «Динамо» встретится с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Сибирь» в КХЛ, уступая 0:3 по ходу матча.

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