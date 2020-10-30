«Ак Барс» одолел «Сибирь» в КХЛ, уступая 0:3 по ходу матча

Казанский «Ак Барс» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 5:3.

В составе гостей в первом периоде дубль оформил Виктор Комаров, а также шайбу забросил Данил Романцев. Затем в составе команды из столицы Татарстана отличились Артём Лукоянов, Стефан Да Коста, Виктор Тихонов, Иван Емец и Станислав Галиев.

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей подряд, а «Сибирь» потерпела первое поражение за четыре встречи.

В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» уступил хабаровскому «Амуру» (1:3), череповецкая «Северсталь» проиграла подольскому «Витязю» (0:3), а нижегородское «Торпедо» победило минское «Динамо» (6:3).

Ранее «Салават Юлаев» нанёс «Металлургу» третье поражение подряд в КХЛ.