«Салават Юлаев» нанёс «Металлургу» третье поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 1:4 в пользу гостей.

В составе коллектива из Башкортостана дубль оформил Маркус Гранлунд, а также по разу отличились Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Нестрашил.

Таким образом, «Металлург» проиграл третий матч кряду.

В других матчах игрового дня КХЛ «Барыс» из Нур-Султана одолел пекинский «Куньлунь Ред Стар» (2:1), а челябинский «Трактор» разгромил рижское «Динамо» (5:1).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в КХЛ.