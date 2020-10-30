«Салават Юлаев» нанёс «Металлургу» третье поражение подряд в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» нанёс «Металлургу» третье поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 1:4 в пользу гостей.

В составе коллектива из Башкортостана дубль оформил Маркус Гранлунд, а также по разу отличились Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Нестрашил.

Таким образом, «Металлург» проиграл третий матч кряду.

В других матчах игрового дня КХЛ «Барыс» из Нур-Султана одолел пекинский «Куньлунь Ред Стар» (2:1), а челябинский «Трактор» разгромил рижское «Динамо» (5:1).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в КХЛ.

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