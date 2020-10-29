ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.

В основное время матча за ЦСКА забили Максим Шалунов и Марио Кемпе.

«Спартак» ответил голами Сергея Широкова и Йори Лехтеря.

В овертайме победу ЦСКА принёс результативный бросок Шалунова, оформившего дубль.

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд, «Спартак» проиграл во втором матче кряду. Предыдущая игра между командами в рамках нынешнего сезона также завершилась победой армейцев (5:4).

Ранее сообщалось, что СКА впервые проиграл «Куньлуню» в КХЛ.