ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в КХЛ
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.

В основное время матча за ЦСКА забили Максим Шалунов и Марио Кемпе.

«Спартак» ответил голами Сергея Широкова и Йори Лехтеря.

В овертайме победу ЦСКА принёс результативный бросок Шалунова, оформившего дубль.

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд, «Спартак» проиграл во втором матче кряду. Предыдущая игра между командами в рамках нынешнего сезона также завершилась победой армейцев (5:4).

Ранее сообщалось, что СКА впервые проиграл «Куньлуню» в КХЛ.

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