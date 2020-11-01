«Эвертон» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, проиграв «Ньюкаслу»

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Ливерпульский «Эвертон» потерпел поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Эвертон» продлил безвыигрышную серию в АПЛ, проиграв «Ньюкаслу»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ньюкаслу» принёс дубль Каллума Уилсона, реализовавшего пенальти на 56-й минуте и забившего с игры на 84-й минуте.

«Эвертон» ответил голом Доминика Калверта-Льюина, отличившегося уже в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, «Эвертон», продлив свою безвыигрышную серию до трёх матчей и потерпев второе поражение подряд с 13 очками, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 8 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на третье место в АПЛ.

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