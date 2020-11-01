«Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу» и поднялся на третье место в АПЛ

«Саутгемптон» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Саутгемптону» принесли голы Янника Вестергора, Дэнни Ингса и Джеймса Уорда-Прауса, оформившего дубль.

«Астон Вилла» ответила голами Тайрона Мингаса, Олли Уоткинса, реализовавшего пенальти, и Джека Грилиша.

«Саутгемптон» набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Астон-Вилла» с 12 очками — шестая.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на первое место в АПЛ.