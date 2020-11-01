Цзю заявил, что у Усика будут шансы в бою с Джошуа
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- РИА Новости
«Усик контролировал бой. Сомнений почти не было, опасных ударов не пропустил. Бой не был лёгким. 12 раундов — это 12 раундов. Соперник был опасный и бьющий. От души поздравляю с победой. Что касается его возможного боя с Джошуа, то у него есть шансы. Усик умеет не пропускать удары, а это имеет большое значение. Поэтому, думаю, Усик готов выступить с любым тяжеловесом. Нужно умно подготовиться к бою, не пропускать удары. У него шансы всегда будут», — цитирует Цзю «Чемпионат».
Усик одолел Чисору в 12-раундовом поединке единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа.
Для украинца эта победа стала 18-й на профессиональном ринге. При этом он не потерпел ни одного поражения.
Ранее Чисора выразил мнение, что Усику не удастся покорить тяжёлый вес.