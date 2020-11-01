Цзю заявил, что у Усика будут шансы в бою с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Дереком Чисорой.

«Усик контролировал бой. Сомнений почти не было, опасных ударов не пропустил. Бой не был лёгким. 12 раундов — это 12 раундов. Соперник был опасный и бьющий. От души поздравляю с победой. Что касается его возможного боя с Джошуа, то у него есть шансы. Усик умеет не пропускать удары, а это имеет большое значение. Поэтому, думаю, Усик готов выступить с любым тяжеловесом. Нужно умно подготовиться к бою, не пропускать удары. У него шансы всегда будут», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Усик одолел Чисору в 12-раундовом поединке единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Для украинца эта победа стала 18-й на профессиональном ринге. При этом он не потерпел ни одного поражения.

Ранее Чисора выразил мнение, что Усику не удастся покорить тяжёлый вес.