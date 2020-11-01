Чисора считает, что Усику не удастся покорить тяжёлый вес

Британский боксёр Дерек Чисора прокомментировал своё поражение от украинца Александра Усика.

«Я думал, что выиграл этот поединок. По ходу боя я наращивал темп, отдал ему пару раундов, но судьи увидели это по-другому», — цитирует Чисору BoxingScene.

По его словам, он разочарован, так как считает, что задавал темп поединка. Он признал, что соперник несколько раз хорошо пробил его, но эти удары были не очень болезненными.

«Я не думаю, что Усику покорится титул. Тут нужно драться, а не боксировать», — добавил Чисора.

Усик одолел Чисору в 12-раундовом поединке единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Для украинца эта победа стала 18-й на профессиональном ринге. При этом он не потерпел ни одного поражения.

Ранее Усик обратился к Джошуа после победы над Чисорой.