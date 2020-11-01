Идову рассказал, как Черчесов просил его доказать, что он русский

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Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о забавной истории, связанной с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Идову рассказал, как Черчесов просил его доказать, что он русский
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По его воспоминаниям, во время выступления за пермский «Амкар» на сборах в Турции он как-то раз пошёл в баню, а в том же отеле жили «Ахмат» и «Динамо». 

«Там уже сидели ребята из нашей команды и Станислав Саламович. Он тогда «Ахмат» тренировал. Уже не помню, с чего всё началось, но как-то акцент сместился на меня. Саламыч спросил: «Так ты русский? И язык знаешь?» Я ответил: «Ну да». Он продолжил: «А ну докажи». Я засмеялся: «Стих, что ли, прочитать? Пушкина знаю». Все ребята просто в голос рассмеялись. Потом эта история разлетелась по всем клубам РПЛ — до сих пор её вспоминают», — цитирует Идову Sport24.

Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге. Его отец — нигериец. В 2017 году Идову дебютировал за сборную Нигерии.

Ранее Черчесов высказал мнение об игре форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в октябрьских матчах национальной команды.

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