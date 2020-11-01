Нурмагомедов рассказал об участии его брата Усмана в подготовке к бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его двоюродный брат Усман Нурмагомедов принимал участие в подготовке к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

«На этих сборах братишка помогал очень сильно — в подготовке, в весогонке и так далее», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов по-прежнему является чемпионом UFC в лёгком весе.