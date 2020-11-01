Нурмагомедов рассказал об участии его брата Усмана в подготовке к бою с Гэтжи
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«На этих сборах братишка помогал очень сильно — в подготовке, в весогонке и так далее», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов по-прежнему является чемпионом UFC в лёгком весе.