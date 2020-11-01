Опубликовано видео нокаута Гассиева в бою с Сефери
- РИА Новости
- © Владимир Сергеев
Нокаут опубликован телеканалом РЕН ТВ.
Гассиев нокаутировал Сефери уже в первом раунде поединка. Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе.
Российский боксёр не выходил на ринг с осени 2018 года.
Ранее Гассиев заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе.
Если вы пропустили в эфире. Нокаут от Мурата Гассиева pic.twitter.com/aspVBWxzH6— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 31, 2020