Опубликовано видео нокаута Гассиева в бою с Сефери

В сети опубликовано видео нокаутирующего удара российского боксёра Мурата Гассиева в поединке с албанцем Нури Сефери.

Нокаут опубликован телеканалом РЕН ТВ.

Гассиев нокаутировал Сефери уже в первом раунде поединка. Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе.

Российский боксёр не выходил на ринг с осени 2018 года.

Ранее Гассиев заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе.