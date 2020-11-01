Гассиев заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе

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Российский боксёр Мурат Гассиев после победы над албанцем Нури Сефери в своём первом поединке в тяжёлом весе заявил, что хочет завоевать титул в новой для себя весовой категории.
Гассиев заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе
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«Я был чемпионом мира по двум версиям в первом тяжёлом весе, теперь ставлю цель стать чемпионом в супертяжёлом весе», — приводит слова Гассиева ТАСС.

В послужном списке 27-летнего россиянина 27-я на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе. Он являлся чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе, которые потерял, проиграв украинцу Александру Усику.

Ранее сообщалось, что тренер Гассиева недоволен ранней победой боксёра над Сефери.

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