Гассиев заявил, что хочет стать чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе
- @murat_gassiev
«Я был чемпионом мира по двум версиям в первом тяжёлом весе, теперь ставлю цель стать чемпионом в супертяжёлом весе», — приводит слова Гассиева ТАСС.
В послужном списке 27-летнего россиянина 27-я на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе. Он являлся чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе, которые потерял, проиграв украинцу Александру Усику.
Ранее сообщалось, что тренер Гассиева недоволен ранней победой боксёра над Сефери.