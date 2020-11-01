Гендиректор «Сочи» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда ведёшь в счёте, то команда даёт сопернику больше владеть мячом и откатывается назад в оборону. Задача, конечно, была держать мяч, продолжать играть так, как в первом тайме. Но где-то психология сыграла свою роль, где-то «Локомотив» постарался добавить. Команда была видна на поле, в отличие от игры с «Динамо», ребята бились», — приводит слова Рубашко ТАСС.

«Сочи» на своём поле победил «Локомотив» со счётом 2:1. Сочинская команда забила оба мяча в первом тайме.

Ранее сообщалось, что Марко Николич остался недоволен игрой футболистов «Локомотива» в матче с «Сочи».