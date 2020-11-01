ПСЖ разгромил «Нант» в Лиге 1
- Reuters
Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу ПСЖ принесли голы Андера Эрреры, забившего на 47-й минуте, Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти на 65-й минуте, и Пабло Сарабии, отличившегося на 88-й минуте.
В составе «Нанта» на 70-й минуте пенальти не реализовал Кадер Бамба.
ПСЖ с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» с восемью очками — 15-й.
Ранее сообщалось, что Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов до 21 года по версии Forbes.