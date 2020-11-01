Гассиев: два года без соревнований, боёв, турниров — это очень тяжело

Российский боксёр Мурат Гассиев после победы над албанцем Нури Сефери в своём первом поединке в тяжёлой весовой категории высказался о продолжительном перерыве в выступлениях.

«На что злился? Каждый спортсмен меня поймёт. Два года без соревнований, боёв, турниров — это очень тяжело. Ты сколько угодно можешь тренироваться в зале, но эти эмоции не передать. Их не заменишь никакими тренировками. Благодарен Федерации бокса России, отдельно Умару Кремлёву за то, что они помогли мне выйти на ринг, отбоксировать. У Умара сегодня день рождения. Поздравляю его. Желаю всего наилучшего и крепкого здоровья», — заявил Гассиев после боя.

До поединка с албанцем Нури Сефери, в котором 27-летний Гассиев одержал досрочную победу, российский боксёр не выходил на ринг с осени 2018 года.

Ранее Гасиев заявил, что для него самым важным было вернуться на ринг и победить.