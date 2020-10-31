Федотов: футболисты «Сочи» выполнили план на игру с «Локомотивом»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федотов: футболисты «Сочи» выполнили план на игру с «Локомотивом»
  • © pfcsochi.ru

«Мы выполнили план на игру. Особенно порадовал первый тайм. Ребята проявили бойцовские качества, мастерство. Хорошо оборонялись и выбегали в атаки. Забили, имели эпизоды, когда, как говорится, некуда было деваться. Но мы не реализовали эти моменты», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Он отметил, что во втором тайме его команда играла так же уравновешенно, но замены в «Локомотиве» усилили игру соперников.

«Мы не доиграли подбор и пропустили. Сразу всё напряглось. Тем не менее команда отоборонялась и получила заслуженную победу», — добавил тренер.

ФК «Сочи» на своём поле победил «Локомотив» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Марко Николич остался недоволен игрой футболистов «Локомотива» в матче с «Сочи».

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