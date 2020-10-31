Карпин: присутствие Ерёменко помогло обыграть «Спартак»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0), выделив вклад в итоговый результат команды.
Карпин: присутствие Ерёменко помогло обыграть «Спартак»
  • РИА Новости

«Можно занести в актив 35 минут первого тайма. Мы хорошо прессинговали. Они удивили тем, что выходили только после заброса в сторону форвардов, хотя они отрабатывают выход из обороны. Во втором тайме слишком рано стали держать результат, они начали поддавливать. Присутствие Ерёменко помогло. У нас в команде не так много футболистов подобного плана. В том году в декабре обыгрывали «Спартак», с того времени два игрока осталось, а Рома не играл тогда. Команда новая, но Рома знаком с требованиями, потому помогло», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Ранее Газизов заявил, что против «Спартака» нет никакого заговора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить