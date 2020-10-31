Карпин: присутствие Ерёменко помогло обыграть «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0), выделив вклад в итоговый результат команды.

«Можно занести в актив 35 минут первого тайма. Мы хорошо прессинговали. Они удивили тем, что выходили только после заброса в сторону форвардов, хотя они отрабатывают выход из обороны. Во втором тайме слишком рано стали держать результат, они начали поддавливать. Присутствие Ерёменко помогло. У нас в команде не так много футболистов подобного плана. В том году в декабре обыгрывали «Спартак», с того времени два игрока осталось, а Рома не играл тогда. Команда новая, но Рома знаком с требованиями, потому помогло», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Ранее Газизов заявил, что против «Спартака» нет никакого заговора.