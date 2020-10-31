Газизов заявил, что против «Спартака» нет никакого заговора

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Нет ли обратного давления на «Спартак», учитывая решения РФС по Роману Ерёменко и плохую оценку Владислава Безбородова? Заговора никакого нет. Все работают в штатном режиме, давайте играть в футбол и думать о футболе. Сегодня был хороший матч, может, специалисты увидят какие-то помарки, но по мне, так матч прошёл достойно», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле проиграл «Ростову» со счётом 0:1, завершая встречу в большинстве после удаления на 75-й минуте футболиста гостей Денниса Хаджикадунича.

Ранее сообщалось, что Карпин высказался о судействе матча «Спартак» — «Ростов».