Карпин высказался о судействе матча «Спартак» — «Ростов»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о судействе матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Карпин высказался о судействе матча «Спартак» — «Ростов»
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«По поводу судей уже столько сказано. Мы после каждой игры будем говорить одно и то же. Все фразы до этой игры по поводу судейства можно сказать и по поводу сегодняшней. Или мы, или «Спартак», или ещё кто-то», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Встреча прошедшая в Москве, завершилась победой «Ростова» со счётом 1:0. Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Денниса Хаджикадунича на 75-й минуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Ранее сообщалось, что Хинкель назвал заслуженным поражение «Спартака» от «Ростова».

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