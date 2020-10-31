Дубль Хуммельса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Арминию» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Шюко Арена» в Билефельде, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Оба гола в матче на счету защитника «Боруссии» Матса Хуммельса.
После шести туров у дортмундцев 15 очков и вторая позиция в турнирной таблице. «Боруссия» уступает «Баварии» лишь по дополнительным показателям. «Арминия» имеет 4 очка и располагается на 14-й строчке.
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