Дубль Хуммельса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Арминию» в матче Бундеслиги

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В шестом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда одержала победу над «Арминией».
Дубль Хуммельса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Арминию» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Шюко Арена» в Билефельде, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола в матче на счету защитника «Боруссии» Матса Хуммельса. 

После шести туров у дортмундцев 15 очков и вторая позиция в турнирной таблице. «Боруссия» уступает «Баварии» лишь по дополнительным показателям. «Арминия» имеет 4 очка и располагается на 14-й строчке.

Ранее Тедеско опроверг слухи о своём желании вернуться в Бундеслигу.

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