Ватерполист Максимов: есть пострашнее вещи, чем получить мячом в лицо
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«Да разве это страшно, мяч в лицо? Разве это страх? Он ведь даже синяков не оставляет. Есть и пострашнее вещи. Главное, чтобы не было гола. Гола нет — значит, всё хорошо. Ну а если при этом мячом в лицо прилетело, то это издержки производства. Хотя бывают достаточно серьёзные сотрясения. Особенно опасно получить в голову перекачанным мячом», — сказал Максимов в интервью RT.
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