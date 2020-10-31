Ватерполист Максимов: есть пострашнее вещи, чем получить мячом в лицо

Вратарь московского ватерпольного клуба «Динамо» Николай Максимов, который возобновил карьеру в возрасте 47 лет, ответил на вопрос, не страшно ли ему получить мячом в лицо.

«Да разве это страшно, мяч в лицо? Разве это страх? Он ведь даже синяков не оставляет. Есть и пострашнее вещи. Главное, чтобы не было гола. Гола нет — значит, всё хорошо. Ну а если при этом мячом в лицо прилетело, то это издержки производства. Хотя бывают достаточно серьёзные сотрясения. Особенно опасно получить в голову перекачанным мячом», — сказал Максимов в интервью RT.

Ранее 47-летний призёр ОИ по водному поло признался, что хотел бы вернуться в сборную.