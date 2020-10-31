47-летний призёр ОИ по водному поло признался, что хотел бы вернуться в сборную

Серебряный и бронзовый призёр Олимпиад в Сиднее и Афинах по водному поло Николай Максимов, который возобновил карьеру в возрасте 47 лет, признался, что хотел бы вернуться в сборную России.

«Если честно, мысли такие есть. Просто это работа не одного года. Нужно отрабатывать весь олимпийский цикл с нуля. Мало выйти на определённый уровень и поддерживать себя в этом состоянии. Надо изучить всех игроков, всех потенциальных соперников. Хорошо бы выступать в клубе, который будет представлен в еврокубках. Иначе говоря, это комплексная и очень сложная работа. Мы не во дворе в футбол играем. Здесь нужен результат, надо побеждать, надо выворачиваться наизнанку. Поэтому далеко не забегаю в своих мыслях. Есть сезон, который надо отработать. А дальше будет видно», — сказал Максимов в интервью RT.

Ранее Максимов сравнил себя с известным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.