47-летний призёр ОИ по водному поло признался, что хотел бы вернуться в сборную

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Серебряный и бронзовый призёр Олимпиад в Сиднее и Афинах по водному поло Николай Максимов, который возобновил карьеру в возрасте 47 лет, признался, что хотел бы вернуться в сборную России.
47-летний призёр ОИ по водному поло признался, что хотел бы вернуться в сборную
  • Максимов в «Динамо»

«Если честно, мысли такие есть. Просто это работа не одного года. Нужно отрабатывать весь олимпийский цикл с нуля. Мало выйти на определённый уровень и поддерживать себя в этом состоянии. Надо изучить всех игроков, всех потенциальных соперников. Хорошо бы выступать в клубе, который будет представлен в еврокубках. Иначе говоря, это комплексная и очень сложная работа. Мы не во дворе в футбол играем. Здесь нужен результат, надо побеждать, надо выворачиваться наизнанку. Поэтому далеко не забегаю в своих мыслях. Есть сезон, который надо отработать. А дальше будет видно», — сказал Максимов в интервью RT.

Ранее Максимов сравнил себя с известным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

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