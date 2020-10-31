Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — восьмой

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике 13-го этапа «Формулы-1» — Эмилии-Романьи.

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 14,726 секунды.

Его партнёр по команде финн Валттери Боттас занял третье место, а голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял восьмое место по итогам сессии. Его напарник француз Пьер Гасли расположился на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Имоле пройдёт без зрителей.