Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — восьмой

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике 13-го этапа «Формулы-1» — Эмилии-Романьи.
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — восьмой
  • Reuters

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 14,726 секунды. 

Его партнёр по команде финн Валттери Боттас занял третье место, а голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял восьмое место по итогам сессии. Его напарник француз Пьер Гасли расположился на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Имоле пройдёт без зрителей.

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