Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — восьмой
- Reuters
Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 14,726 секунды.
Его партнёр по команде финн Валттери Боттас занял третье место, а голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял восьмое место по итогам сессии. Его напарник француз Пьер Гасли расположился на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Имоле пройдёт без зрителей.
PRACTICE CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 31, 2020
Just 9️⃣0️⃣ minutes of prep ahead of qualifying! And here's how everything panned out...#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/GkNb4YiqUV