Гран-при «Формулы-1» в Имоле пройдёт без зрителей

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Организаторы Гран-при Эмилии-Романьи объявили, что 13-й в сезоне этап «Формулы-1» пройдёт при пустых трибунах автодрома в Имоле.
Гран-при «Формулы-1» в Имоле пройдёт без зрителей
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба автодрома имени Энцо и Дино Феррари, решение о проведении этапа без зрителей связано с региональными запретами итальянских властей из-за пандемии коронавируса.

Изначально планировалось допустить на этап 13 тыс. зрителей.

Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт с 31 октября по 1 ноября.

Ранее появилась информация, что на следующий сезон «Формулы-1» запланировано рекордное количество этапов.

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