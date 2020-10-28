Гран-при «Формулы-1» в Имоле пройдёт без зрителей
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Как сообщает пресс-служба автодрома имени Энцо и Дино Феррари, решение о проведении этапа без зрителей связано с региональными запретами итальянских властей из-за пандемии коронавируса.
Изначально планировалось допустить на этап 13 тыс. зрителей.
Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт с 31 октября по 1 ноября.
Ранее появилась информация, что на следующий сезон «Формулы-1» запланировано рекордное количество этапов.