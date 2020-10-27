Источник: на следующий сезон «Формулы-1» запланировано рекордное количество этапов

В календарь сезона-2021 чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» может быть включено 23 этапа Гран-при.

Об этом сообщает портал Motorsport. По информации источника, 26 октября все команды чемпионата получили первый проект календаря нового сезона. Сезон должен начаться 21 марта гонкой в Австралии и завершиться в Абу-Даби 23 декабря.

Сезон-2021 может стать рекордным по количеству гонок. Ранее наибольшее число этапов было в 2018 и 2019 годах — 21.

Текущий сезон «Формулы-1» состоит из 17 этапов. Ближайший Гран-при пройдёт в Италии с 30 октября по 1 ноября.

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