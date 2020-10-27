Гонщик Петров впервые высказался о смерти своего отца

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Первый в истории российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров впервые после смерти своего отца Александра Петрова высказался о произошедшем.
Гонщик Петров впервые высказался о смерти своего отца
  • © Hoch Zwei / ZUMA Press / Global Look Press

«Это самое страшное, что могло со мной произойти… Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он жив. Жив во мне!» — написал Петров в своём Instagram.

61-летний Александр Петров был убит 24 октября в Ленинградской области.

Виталий Петров был первым российским пилотом «Формулы-1» и обладателем подиума. Он провёл в чемпионате три сезона, и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачёте в 2011 году.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова.

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