Нурмагомедов высказался о карикатурах на пророка Мухаммеда
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«Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всём мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
По его словам, никто не сможет навредить тому, кто призван на землю, чтобы помочь людям не быть невежественными и стремиться к истине и поклонению Аллаху.
«Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападок людей невежественных», — подчеркнул спортсмен.
Он также пожелал, чтобы Аллах благословил пророка и его последователей и наказал тех, кто покушается на его честь.
До этого Нурмагомедов подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его слова об исламе.
Ранее телеведущая Ксения Собчак обратилась к Нурмагомедову по поводу его слов о Макроне.