Нурмагомедов высказался о карикатурах на пророка Мухаммеда

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в соцсетях по поводу карикатур на пророка Мухаммеда.

«Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всём мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

По его словам, никто не сможет навредить тому, кто призван на землю, чтобы помочь людям не быть невежественными и стремиться к истине и поклонению Аллаху.

«Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападок людей невежественных», — подчеркнул спортсмен.

Он также пожелал, чтобы Аллах благословил пророка и его последователей и наказал тех, кто покушается на его честь.

До этого Нурмагомедов подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его слова об исламе.

Ранее телеведущая Ксения Собчак обратилась к Нурмагомедову по поводу его слов о Макроне.