Чемпионат Исландии по футболу остановлен из-за коронавируса

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Чемпионат и Кубок Исландии по футболу досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат Исландии по футболу остановлен из-за коронавируса
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии. К моменту остановки в чемпионате было сыграно 18 туров из 22. Сообщается, что итоговое распределение мест в турнирной таблице, а также участники еврокубков будут определены по итогам текущего положения команд.

После 18 туров лидером турнирной таблицы чемпионата Исландии является «Валюр», набравший 44 очка. На втором месте находится «Хабнарфьордюр», на счету которого 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Брейдаблик» (31). Последнее место занимает «Фьолнир» (6).

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