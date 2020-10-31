Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орр призвал поддержать Трампа на президентских выборах

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Бобби Орр выступил в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орр призвал поддержать Трампа на президентских выборах
  • © Wikimedia

По его словам, не каждый лидер может справиться с управлением страной в период пандемии. Он также отметил, что Трамп последние годы в целом работал в тяжёлых условиях.

«Нападки на нашего президента не прекращаются с того дня, как он вступил в должность. Несмотря на это, Трамп делал всё для всего американского народа независимо от расы, пола или положения. Именно такой товарищ по команде мне нужен. Я никогда раньше не делал ничего подобного, но я беспокоюсь за страну, в которой создал семью, страну, которую я полюбил. Я хочу, чтобы мои внуки знали Америку, которую знаю я. Это страна патриотизма и возможностей. Ваш голос за президента Трампа поможет Америке двигаться вперёд в предстоящие годы», — приводит слова Орра TSN.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа на них станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее боец UFC Хорхе Масвидаль выступил за переизбрание президента США Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить