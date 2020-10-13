Боец UFC Масвидаль выступил за переизбрание президента США Трампа

Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль, выступающий в UFC, выступил в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

«С тех времен, когда я был высотой по колено, мне рассказывали об ужасах коммунизма и социализма. Мы либо переизберем президента Трампа и сделаем Америку снова великой, либо позволим Байдену и левым радикалам отправить нас вниз по скользкой дорожке социализма и нищеты», — цитирует Масвидаля MMA Mania.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа на них станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Масвидаль за свою карьеру в MMA одержал 35 побед и потерпел 14 поражений.

Ранее Трамп назвал баскетболиста Леброна Джеймса «грязным спикером Демократической партии».