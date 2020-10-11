Трамп назвал баскетболиста Джеймса «грязным спикером Демократической партии»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн стал спикером Демократической партии. Он — грязный спикер. Я многое сделал для темнокожего населения, но люди не хотят видеть того, что я делаю. Леброн — мстительный человек», — цитирует Трампа The Independent.

Джеймс является трёхкратным чемпионом НБА. В настоящее время спортсмен вместе с «Лейкерс» играет в финале лиги с «Майами Хит». Джеймс является одним из наиболее известных критиков политики Трампа.

Ранее Трамп назвал баскетболиста Джеймса хейтером.