Трамп назвал баскетболиста Джеймса хейтером

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Президент США Дональд Трамп высказал мнение о форварде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
Трамп назвал баскетболиста Джеймса хейтером
  • Reuters

«Леброн — отличный баскетболист, но люди не желают видеть его таким, каким он себя выставляет. Он хейтер. Люди не хотят видеть этого. Сомневаюсь, что вы с огромным желанием сначала смотрите баскетбольный матч, а затем смотрите на того, кто открыто вас ненавидит. Это нехорошо», — приводит слова Трампа Hollywood Reporter.

Джеймс и Трамп регулярно позволяют себе критические высказывания в адрес друг друга ещё со времён предвыборной кампании 2016 года.

Ранее сообщалось, что Джеймс отреагировал на дебаты Трампа и Байдена.

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