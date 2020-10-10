Трамп назвал баскетболиста Джеймса хейтером

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о форварде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн — отличный баскетболист, но люди не желают видеть его таким, каким он себя выставляет. Он хейтер. Люди не хотят видеть этого. Сомневаюсь, что вы с огромным желанием сначала смотрите баскетбольный матч, а затем смотрите на того, кто открыто вас ненавидит. Это нехорошо», — приводит слова Трампа Hollywood Reporter.

Джеймс и Трамп регулярно позволяют себе критические высказывания в адрес друг друга ещё со времён предвыборной кампании 2016 года.

Ранее сообщалось, что Джеймс отреагировал на дебаты Трампа и Байдена.