Крыховяк опроверг слухи о конфликте с тренером «Локомотива» Николичем

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк отреагировал на информацию о конфликте с главным тренером команды Марко Николичем.

«Нет, у нас нет конфликта. Это неправда. Чистая спекуляция. Я уважаю каждого, кто принадлежит к семье «Локомотива», — написал Крыховяк в комментариях в своём Instagram, отвечая одному из подписчиков.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. С тех пор он провёл за команду 85 матчей, забил 14 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выразил мнение, что полузащитник команды Антон Миранчук продолжит карьеру в одном из европейских клубов.