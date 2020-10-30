Крыховяк опроверг слухи о конфликте с тренером «Локомотива» Николичем

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Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк отреагировал на информацию о конфликте с главным тренером команды Марко Николичем.
Крыховяк опроверг слухи о конфликте с тренером «Локомотива» Николичем
  • © REUTERS/Aleksandra Szmigiel

«Нет, у нас нет конфликта. Это неправда. Чистая спекуляция. Я уважаю каждого, кто принадлежит к семье «Локомотива», — написал Крыховяк в комментариях в своём Instagram, отвечая одному из подписчиков.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. С тех пор он провёл за команду 85 матчей, забил 14 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выразил мнение, что полузащитник команды Антон Миранчук продолжит карьеру в одном из европейских клубов.

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