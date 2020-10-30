Нурмагомедов подробно объяснил своё решение завершить карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в подробностях объяснил своё решение завершить карьеру после поединка с американцем Джастином Гэтжи.

«Сразу после смерти отца мне предложили бой, нужно было принять какое-то решение: или надо было завершить, или надо было вернуться, подраться и после этого всё оставить. Некоторые мои близкие недовольны, что я завершил карьеру, но я им говорю: даже если я подерусь ещё десять раз, придёт время, когда надо будет оставить», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

По его словам, данное решение было для него очень сложным. Кроме того, очень трудно переформатироваться впоследствии.

«Знаю, что не только в Дагестане очень много меня поддерживали, но и в России, по всему миру очень много болельщиков. Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьёзные травмы, я в реанимации был пять дней», — добавил Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Дастин Порье заявил, что Нурмагомедов является человеком слова.