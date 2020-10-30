На турнире АТР категории «Мастерс» в Париже в несколько раз снижены призовые

Организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Париже сократили призовой фонд.

Новый призовой фонд будет распределён следующим образом.

Первый круг — €22 275 (2019 год — €19 800)

Второй круг — €36 000 (€32 285)

1/8 финала — €56 000 (€67 025)

Четвертьфинал — €78 000 (€133 985)

Полуфинал — €100 000 (€259 730)

Финалист — €150 000 (€503 730)

Чемпион — €225 210 (€995 720)

Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал серб Новак Джокович. В этом году турнир пройдёт без зрителей из-за введения карантина во Франции.

Ранее сообщалось, что «Мастерс» в Париже состоится, несмотря на карантин во Франции.