На турнире АТР категории «Мастерс» в Париже в несколько раз снижены призовые

Короткая ссылка
Организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Париже сократили призовой фонд.
На турнире АТР категории «Мастерс» в Париже в несколько раз снижены призовые
  • Pixabay

Новый призовой фонд будет распределён следующим образом.

Первый круг — €22 275 (2019 год — €19 800)

Второй круг — €36 000 (€32 285)

1/8 финала — €56 000 (€67 025)

Четвертьфинал — €78 000 (€133 985)

Полуфинал — €100 000 (€259 730)

Финалист — €150 000 (€503 730)

Чемпион — €225 210 (€995 720)

Турнир серии «Мастерс» в Париже должен стартовать 2 ноября. В 2019 году победителем турнира в Париже стал серб Новак Джокович. В этом году турнир пройдёт без зрителей из-за введения карантина во Франции.

Ранее сообщалось, что «Мастерс» в Париже состоится, несмотря на карантин во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить