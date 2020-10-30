В ВФВ заявили, что не видят причин для остановки чемпионата из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Наша задача — провести как можно большее количество матчей, а не останавливать чемпионат. Если возможно — переносить игры, проводить их при возможности, а там уже смотреть, что получается. Есть ли на данный момент угроза остановки чемпионата? Абсолютной угрозы я не вижу. Вижу трудности, они действительно есть», — цитирует слова Шевченко ТАСС.
После старта сезона несколько матчей чемпионатов России среди мужчин и женщин были отменены или перенесены из-за вспышки COVID-19 в командах.
Ранее Матыцин заявил, что Россия в любом случае будет проводить международные соревнования.