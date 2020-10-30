В ВФВ заявили, что не видят причин для остановки чемпионата из-за коронавируса

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что чемпионат страны не планируется останавливать из-за пандемии коронавируса.

«Наша задача — провести как можно большее количество матчей, а не останавливать чемпионат. Если возможно — переносить игры, проводить их при возможности, а там уже смотреть, что получается. Есть ли на данный момент угроза остановки чемпионата? Абсолютной угрозы я не вижу. Вижу трудности, они действительно есть», — цитирует слова Шевченко ТАСС.

После старта сезона несколько матчей чемпионатов России среди мужчин и женщин были отменены или перенесены из-за вспышки COVID-19 в командах.

Ранее Матыцин заявил, что Россия в любом случае будет проводить международные соревнования.