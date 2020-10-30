Акатьева: мне повезло, что я катаюсь в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о впечатлениях от работы под руководством известного тренера Этери Тутберидзе.

«Очень радовалась, когда мне сказали, что я остаюсь в группе Тутберидзе. На самом деле мне очень повезло, что я катаюсь здесь. У Этери Георгиевны я увидела настоящих чемпионов. Беру с них пример в катании и прыжках, трудолюбии, в стремлении к победе. На самом деле меня просто очень сильно мотивировали девочки на катке. Я занималась вместе со старшей группой: Женей Медведевой, Алиной Загитовой, Полиной Цурской, Аней Щербаковой, Сашей Трусовой. С восхищением смотрела за ними и хотела попробовать прыгнуть что-то, что прыгают они», — приводит слова Акатьевой ТАСС.

Также 13-летняя фигуристка охарактеризовала свою наставницу.

«Этери Георгиевна в первую очередь справедливая. Она очень любит то, чем занимается. Мне кажется, что только с таким наставником можно достичь по-настоящему великих результатов. Она не то чтобы строгая… Знаете, вот именно справедливая. Когда у тебя прямо совсем ничего не получается, она дает такие советы, чтобы ты успокоился, исправил ошибку. Она не начинает сильно ругаться или ещё что-то. Наоборот, говорит спокойно, старается всячески поддержать», — добавила спортсменка.

Ранее эксперт ISU отметила прогресс Трусовой в технике исполнения вращений.