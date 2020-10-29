Эксперт ISU отметила прогресс Трусовой в технике исполнения вращений

Технический контролёр Международного союза конькобежцев (ISU) в одиночном катании Ольга Кожемякина высказала мнение об изменениях в технике катания российской фигуристки Александры Трусовой в сезоне-2020/21.

«К Саше Трусовой у специалистов всегда были замечания по поводу её вращений. Сейчас мы заметили, что вращаться она стала значительно лучше. Стала более мягко скользить, быстрее передвигаться по льду. Это вызывает положительные эмоции. Видно, что Саша и новый тренерский штаб над этими компонентами очень серьёзно поработали. Конечно, её предыдущие тренеры тоже знали об этих проблемах и работали над ними. Возможно, Саша, взрослея, и сама начинает более серьёзно относиться к таким вещам», — приводит слова Кожемякиной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Перед сезоном-2020/21 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что была создана петиция с просьбой отстранить Плющенко от участия в Кубке России.