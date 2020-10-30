Источник: президент «Тамбова» Габуев покинул свой пост

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Президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев покинул свой пост по собственному желанию.
Источник: президент «Тамбова» Габуев покинул свой пост
  • © Официальный сайт ФК "Тамбов"

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Габуев, который является вице-губернатором области, работал в «Тамбове» с весны 2018 года. Накануне функционер написал заявление об увольнении из клуба, но объяснять своё решение не стал.

С июня в «Тамбове» возникли серьёзные финансовые трудности. Тогда клуб получил последние выплаты от области. У клуба существуют многомиллионные задолженности, в том числе по выплате заработной платы.

Ранее «Тамбов» сообщил о заболевших коронавирусом футболистах молодёжного состава.

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