Источник: президент «Тамбова» Габуев покинул свой пост
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Об этом сообщает «РБ-Спорт». Габуев, который является вице-губернатором области, работал в «Тамбове» с весны 2018 года. Накануне функционер написал заявление об увольнении из клуба, но объяснять своё решение не стал.
С июня в «Тамбове» возникли серьёзные финансовые трудности. Тогда клуб получил последние выплаты от области. У клуба существуют многомиллионные задолженности, в том числе по выплате заработной платы.
Ранее «Тамбов» сообщил о заболевших коронавирусом футболистах молодёжного состава.