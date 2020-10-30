Плющенко заявил, что ему будет не хватать скончавшегося хореографа Авдыша

Знаменитый в прошлом фигурист Евгений Плющенко отреагировал на известие о смерти своего бывшего хореографа Давида Авдыша.

Специалист скончался 29 октября в возрасте 68 лет. Причины трагедии не называются.

«Ушёл из жизни мой друг и хореограф, с которым я прошёл четыре Олимпиады, — Давид Авдыш. Спасибо за ваш профессионализм и за всё, что вы для меня сделали. Нам всем будет вас очень не хватать. Вечная память и самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Плющенко в Instagram.

Ранее сообщалось, что создана петиция с просьбой отстранить Плющенко от участия в Кубке России.