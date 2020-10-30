Чалов не увидел поводов для пессимизма в ничьей ЦСКА с загребским «Динамо»
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Соперники не смогли открыть счёт в Москве, 0:0.
«Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает, это футбол. Ничего страшного не произошло — у нас ещё четыре игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие», — цитирует Чалова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе с Эджуке на тренировках с ЦСКА.