Чалов не увидел поводов для пессимизма в ничьей ЦСКА с загребским «Динамо»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился своим мнением о ничьей в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы.

Соперники не смогли открыть счёт в Москве, 0:0.

«Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает, это футбол. Ничего страшного не произошло — у нас ещё четыре игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе с Эджуке на тренировках с ЦСКА.