Гончаренко рассказал о работе с Эджуке на тренировках с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии Чидеры Эджуке, который был заменён в матче с «Динамо» из Загреба в Лиге Европы.

Нигериец стал одним из самых заметных на поле в составе ЦСКА.

«С Эджуке всё хорошо — будет готов к следующей игре. С Чидерой мы работаем, корректируем его открывания. Но тяжело работать, когда играешь каждые три дня. Где-то техника подводит, где-то мешает спешка, где-то удачно играет вратарь», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главный тренер загребского «Динамо» выделил игрока, закрывшего Николу Влашича.