Гончаренко рассказал о работе с Эджуке на тренировках с ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии Чидеры Эджуке, который был заменён в матче с «Динамо» из Загреба в Лиге Европы.
Гончаренко рассказал о работе с Эджуке на тренировках с ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Нигериец стал одним из самых заметных на поле в составе ЦСКА.

«С Эджуке всё хорошо — будет готов к следующей игре. С Чидерой мы работаем, корректируем его открывания. Но тяжело работать, когда играешь каждые три дня. Где-то техника подводит, где-то мешает спешка, где-то удачно играет вратарь», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что главный тренер загребского «Динамо» выделил игрока, закрывшего Николу Влашича.

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