Гончаренко рассказал о работе с Эджуке на тренировках с ЦСКА
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Нигериец стал одним из самых заметных на поле в составе ЦСКА.
«С Эджуке всё хорошо — будет готов к следующей игре. С Чидерой мы работаем, корректируем его открывания. Но тяжело работать, когда играешь каждые три дня. Где-то техника подводит, где-то мешает спешка, где-то удачно играет вратарь», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».
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